Mister Pasquale D’Aniello, ospite della puntata di Club Napoli All News su Teleclubitalia, ha analizzato la partita di ieri che ha visto gli azzurri uscire sconfitti dal Maradona contro la Fiorentina:

“Questa squadra non ha la forza mentale per raggiungere certi obiettivi. Il Napoli ha sbagliato per tutta la gara la pressione sull’inizio della trama di gioco dei viola.

Non voglio prendermela con i singoli, ma Osimhen non ha il senso del gioco del calcio. Corre male, corre dritto per dritto. Ci sono stati momenti nei quali gli azzurri non hanno toccato palla per 2-3 minuti.

Lo stesso Koulibaly non ha avuto un atteggiamento da leader, sempre con testa bassa. L’unico che è riuscito a dare un po’ di brio è stato Mertens, nonostante il gol mancato di testa. Spalletti poteva pensare anche di passare ad un 4-3-3, partite del genere vanno vinte con calma, anche soffrendo. Non si può accettare un atteggiamento molle da una squadra che sta lottando per lo scudetto.”

A cura di Danilo Annunziata