Ennesima storia di violenze tra le mura domestiche in Campania. Un uomo che ha minacciato e aggredito per anni il fratello e il padre facendo vivere loro un incubo interrotto solo grazie al coraggio dei familiari di sporgere denuncia e all’intervento della giustizia. Siamo a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. La vicenda è finita in tribunale.

Mirabella Eclano, 40enne aggredisce il fratello e schiaccia gli occhi del padre: rischia il carcere

A raccontare l’accaduto è Ottopagine,it. L’imputato è un 40enne di Mirabella Eclano, assistito dall’avvocato Mauro Carrozzini. L’uomo avrebbe maltrattato il padre ed un fratello con ingiurie, vessazioni quotidiane ed aggressioni fisiche.

Nel corso di uno degli episodi incriminati finiti nelle carte del dibattimento, il figlio violento avrebbe stretto la testa del genitore tra le sua mani; poi, tenendolo stretto, avrebbe compresso con le dita i bulbi oculari del poverino fino a fargli male.

Una vera e propria tortura quella a cui è stato sottoposto l’anziano che non è passata inosservata agli occhi dell’accusa nell’acquisizione delle testimonianze e degli elementi di prova. Il prossimo appuntamento in aula, al tribunale di Avellino, è previsto per l’11 luglio, quando il perito del processo illustrerà le sue conclusioni.