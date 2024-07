A Mondragone, nel Casertano, i carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno arrestato un uomo di 31 anni per estorsione, maltrattamenti in famiglia e minacce. Il giovane, tossicodipendente, minacciava ripetutamente sua madre per ottenere denaro necessario all’acquisto di stupefacenti.

Mondragone, tossicodipendente minacciava sua madre: arrestato

La situazione è degenerata in continue richieste di denaro, fino a quattro volte al giorno, costringendo la madre a pagare per evitare aggressioni e ulteriori danni alla casa, già compromessa da episodi precedenti. La donna, visibilmente provata, ha contattato i carabinieri dopo l’ultimo episodio.

I militari hanno impiegato oltre 40 minuti per persuadere il 31enne, che si era barricato nella sua stanza, a uscire e seguirli in caserma. Successivamente, hanno trasferito l’uomo alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.