Michele La Ginestra è un attore, commediografo, regista teatrale e conduttore televisivo italiano. Ospite a Oggi è un altro giorno, è in scena al teatro Sistina con Rugantino.

Michele La Ginestra: chi è, età, genitori

Michele La Ginestra è nato il 7 novembre 1964 a Roma, sotto il segno dello Scorpione. Ha 57 anni ed ha frequentato il liceo classico, per poi proseguire gli studi e laurearsi in Giurisprudenza.

Il padre era un professore universitario di chimica e la madre una ricercatrice, sempre nello stesso ambito.7

Michele La Ginestra: carriera, teatro

La vocazione per la recitazione è arrivata per Michele successivamente. Lui stesso ha così dichiarato in un’intervista: “Sono avvocato però ho sempre recitato. La passione è nata proprio quando ero piccolo. Frequentavo l’oratorio, come tutti i bambini e si facevano le scenette e da quando sono salito sul palcoscenico, me ne sono innamorato e non sono più sceso”.

Nel 1994, ha vinto il gioco televisivo “Beato tra le donne” e nel 1996 ha debuttato al cinema con il film “Cresceranno i carciofi a Mimongo” di Fulvio Ottaviano. Ha recitato nelle fiction tv “Nero Wolfe”, “Matrimoni e altre follie”, “I Cesaroni”, “Amiche mie” e “Nati ieri”.

Michele ha preso parte anche a diversi film, tra cui “Con il sole negli occhi” di Pupi Avati, “Immaturi” di Paolo Genovese, “Viva l’Italia” e “Nessuno mi può giudicare” di Massimiliano Bruno, “Pazze di me” di Fausto Brizzi.

Rilevante è anche la sua partecipazione a opere teatrali: è stato sulla scena in circa 100 spettacoli teatrali, tra tutti “Rugantino” al Teatro Sistina. Nel 1997, ha fondato il Teatro 7 di Roma.

Michele La Ginestra: moglie, figli

In merito alla sua vita privata, Michele preferisce mantenerla riservata. E’ noto che sia sposato con Elisabetta, avvocato, e che insieme abbiano avuto due figli.

Michele La Ginestra: Instagram

Su Instagram, Michele è seguito da circa 10mila followers: il suo profilo ufficiale è ricco di scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.