Passione, tecnica e coraggio: è questo il mix che ha portato l’Italia sul gradino più alto del podio mondiale all’OMC Paris 2025, il più prestigioso evento internazionale dedicato all’hairstyling.

Michele Iavarone porta l’Italia sul tetto del mondo: ANAM campione all’OMC Paris 2025

A firmare il successo è stata l’ANAM (Associazione Nazionale Acconciatori Misti), che ha conquistato la Coppa del Mondo nella categoria Gents Fashion.

A trascinare la squadra azzurra è stato Michele Iavarone, medaglia d’oro nella “Curly Street Cut”, affiancato da Alberto Colamarco e Salvatore Pastore, che hanno fatto risuonare l’inno di Mameli nella capitale mondiale della moda. Per Iavarone, originario di San Pietro a Patierno, si tratta della seconda vittoria consecutiva, a conferma di un talento capace di trasformare sacrificio e disciplina in risultati straordinari.

L’ANAM non si è fermata al titolo mondiale, collezionando altri importanti piazzamenti: Arturo De Nunzio bronzo nella Street Cut, Giuseppe Masella quarto nella stessa categoria, Carlo Poné argento nel Color Creative “Avant-Garde”, e Mario Buonanno quarto nella prova classica.

Dietro la vittoria, il lavoro di un team coeso: “Sono onorato di difendere questo titolo – ha dichiarato Iavarone – un ringraziamento va al mio gruppo, a Pierfilippo Francia, direttore tecnico, al trainer Pietro Colantuono, premiato come leggenda mondiale della coiffure, a tutta l’ANAM e alla Multicenter del presidente Maurizio Schioppi e del direttore tecnico Daniele Giaquinto”.

Un successo che conferma l’Italia come punto di riferimento assoluto nel mondo dell’hairstyling, dove creatività e disciplina si fondono in arte.