Michela Andreozzi è un’artista italiana molto apprezzata dal pubblico anche per il suo essere particolarmente eclettica: è un’ottima attrice di talento, capace di passare dal ruolo di comica alla commedia, occupandosi anche della stesura di sceneggiature e della regia di pellicole importanti. Ha 54 anni ed è legata sentimentalmente dal 2013 all’attore Massimiliano Vado, con cui si è sposata civilmente nel maggio 2015.

Scopriamo maggiori dettagli sulla vita privata e professionale dell’artista.

Michela Andreozzi: età, altezza, marito, figli

Michela Andreozzi ha 54 anni, è nata a Roma il 4 luglio 1967, sotto il segno zodiacale del Cancro. E’ legata sentimentalmente all’attore Massimiliano Vado dal 2013: la coppia si è unita civilmente in matrimonio il 21 maggio 2015. Al momento, non hanno figli.

Michela Andreozzi: film, regista, Zelig

Michela ha avuto una brillante carriera, sia come attrice che come regista. Tante infatti sono le produzioni a cui ha preso parte, che hanno riscontrato un grande successo di pubblico. Tra queste, “Torno subito”, “Basilicata coast to coast”, “Finalmente la felicità”, “Nessuno mi può giudicare”, “Come è bello far l’amore”, “Tutta colpa di Freud”, “Fratelli unici”, “Torno indietro e cambio vita”, “Beata ignoranza”.

E’ stata anche regista di diversi film: “Nove lune e mezza”, “Brave ragazze”, “Genitori vs influencer” e “Giuda astrologica per cuori infranti”.

Ha avuto esperienze anche da comica: forma con Francesca Zanni il duo comico Gretel & Gretel, esordendo nell’ottobre del 1996 in un teatrino off. Lavorano insieme fino al 2002 in programmi come “Zelig – Facciamo cabaret”, il quiz sul gossip “Bigodini”, “Crazy Camera” e “Telerentola”.

Michela Andreozzi: Instagram

Su Instagram, Michela è seguita da circa 85mila followers: ama condividere scatti della sua vita privata e professionale.