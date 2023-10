Mia Sposa 2023 si chiude con +10% rispetto allo scorso anno

“È stata la fiera della famiglia come mi ha riferito qualcuno. Sapere che varcando l’ingresso e vivendo la manifestazione i nostri ospiti si sono sentiti come a casa, mi rende felice. Superare il risultato dello scorso era un’impresa ardua e difficile ma ci siamo riusciti grazie al supporto delle aziende espositrici, nazionali ed internazionali, che ancora una volta hanno dato fiducia a Mia Sposa”. È questo il commento a caldo di Marcello Damiano, Ceo&Founder di Mia Sposa, che facendo un bilancio di questo 2023 aggiunge: “Chiudiamo con un 10% in più rispetto allo scorso anno con circa 19mila presenze registrate dal 7 al 15 ottobre. Un risultato che entusiasma tutto il mio team e che ci porta a lavorare alla prossima edizione con la grinta giusta. Siamo già a lavoro per il 2024 che sarà ricco di cambiamenti e rivoluzioni, nell’ottica di offrire un’esperienza sempre più a misura degli sposi”.

“E’ doveroso ringraziare il Gruppo Marican e in particolar modo il Ceo Ferdinando Cancello per aver creduto ancora in questo grande progetto. Per il terzo anno, il Centro Commerciale Medì di Teverola ha ospitato la kermesse accogliendo la risposta più che positiva degli sposi del territorio”, conclude poi Damiano.

Mia Sposa ancora una volta si è caratterizzata come il luogo giusto e perfetto per l’organizzazione del matrimonio. A coadiuvare gli sposi nel loro viaggio verso il Sì, 120 espositori hanno condiviso le novità, i trend, anticipando ciò che sarà in voga per la prossima stagione delle nozze. È nell’ultima giornata, inoltre, che sono stati svelati i nomi dei vincitori dei premi messi in palio in collaborazione con alcuni espositori. “Abbiamo sviluppato un format che potesse dare piena soddisfazione agli utenti finali coinvolgendoli a 360 gradi nell’esperienza fiera: dall’ingresso gratuito all’estrazione di beni e servizi utili agli sposi. Ci fa piacere pensare di poter, anche in piccolissima parte, contribuire in maniera reale alle nozze di tante coppie accorse in fiera”, dichiara Antonio Vigliotta, direttore generale.

In serata spazio alle collezioni 2024 in passerella. Il primo momento è stato contraddistinto dalla presentazione da parte di My Bride delle proposte per la cerimonia, junior e senior. Una collezione costellata di colore e luccichio: strass, pietre preziose e ricami scintillante prendono vita sugli abiti ricamati, arricchiti di pizzo e tulle. Completamente differente la proposta portata in passerella da Atelier

Anna Ferrillo che volge lo sguardo ad una sposa romantica che sicura di se, che veste una silhouette a sirena che accarezza in maniera delicata il corpo. Il pizzo è l’elemento must che non deve assolutamente mancare per una bride to be super glamour.