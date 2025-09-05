Metropolitana Aversa-Giugliano-Mugnano: il 24 settembre in esercizio nuovo treno

Il 24 settembre entrerà in servizio il primo dei nuovi treni acquistati dalla Regione Campania per la linea Aversa-Scampia. L’annuncio è stato dato dal presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì.

I convogli, una decina in totale, saranno destinati a una linea strategica, quella arcobaleno, che collega Aversa a Scampia, attraversando Giugliano, Melito e Mugnano, e permettono l’interscambio con il capolinea della linea 1 della metropolitana di Napoli.

Proprio la linea nord est di recente ha avuto uno stop di alcuni giorni per manutenzione ma da giugno è praticamente ridotta all’osso la sua utilità, dato che le stazioni di Chiaiano, Piscinola, Frullone sono chiuse e dunque non è possibile l’interscambio. La chiusura, per la sostituzione dei binari, sta provocando notevoli disagi soprattutto ai cittadini dell’area a Nord di Napoli che sono praticamente appiedati dal trasporto pubblico. Per settembre, però, è annunciata la riapertura.