Notti tropicali, temperature che arrivano a sfiorare i 30 gradi di giorno. E’ la terza ottobrata che ha inizio da oggi, domenica 23 ottobre. Un clima caldo caratterizzato dall’anticiclone africano che sta facendo vivere all’Italia un’estate prolungata.

Lunedì 24 ci saranno le ultime piogge sul versante occidentale ma l’anticiclone africano Scipione è alle porte. Gli esperti prevedono notti tropicali su tutta la penisola, specialmente a Genova e Cagliari. Minime di 16 gradi all’alba a Torino, Milano e Trieste. Il caldo anomalo invade anche le notti italiane con uno scarto rispetto alla media del periodo di +10 gradi.

Meteo, le previsioni per ponte 1 novembre

Arrivano buone notizie soprattutto per chi è in partenza nei prossimi giorni o ha intenzione di partire per il ponte di Ognissanti perché, secondo i metereologi, questo clima caldo continuerà fino alla fine del mese di ottobre e probabilmente appunto anche per il Ponte di Ognissanti.

Fino a domani, lunedì, al settentrione, prevarrà il sole ma ci saranno anche delle precipitazioni sparse. Ma dai giorni successivi le temperature massime fino a 30 gradi saranno in ulteriore aumento fino a 34 gradi. Insomma una vera e propria estate.

A goderne è soprattutto il Sud dove si registra cielo sereno e soleggiato con temperature in aumento. Questa sarà la tendenza almeno fino a fine ottobre. L’anticiclone Scipione l’Africano manterrà la terza ottobrata per tutta la settimana. L’ondata di caldo non è escluso che potrebbe estendersi fino al ponte del primo novembre.