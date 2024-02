Nuova stangata per i fumatori italiani. A partire da oggi, venerdì 2 febbraio, sono aumentati i prezzi delle sigarette e del tabacco.

Merit e Marlboro fino a 6 euro: stangata per i fumatori

Non è una novità, perché il rincaro sulle sigarette era già stato annunciato nelle settimane scorse: la norma di riferimento è contenuta in legge di Bilancio 2024. L’intervento della legge di Bilancio non riguarda solo le sigarette ma anche:

Sigari

Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette

Tabacco da fiuto e da mastico

Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè)

Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti ad essi assimilati (prodotti da inalazione senza combustione a base di erbe, con e senza nicotina)

L’annuncio è stato pubblicato sul sito dell’Adm, insieme alla tabella con il prezzo finale dei pacchetti di sigarette comprensivo dell’aumento. Nello specifico ad aumentare è l’importo fisso per unità di prodotto. Di seguito tutti i prezzi in vigore dal 2 febbraio come riportati sul sito di ADM Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. L’elenco.