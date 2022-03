Il mercoledì delle Ceneri è il giorno successivo al martedì grasso, momento in cui si conclude il Carnevale e inizia la Quaresima. Questa data è mobile: nell’anno 2022, coincide con il 2 marzo.

Il mercoledì delle Ceneri è tradizionalmente legato alla pratica del digiuno e al divieto di mangiare carne. Vediamo il significato e alcune frasi e immagini da poter inviare in questa giornata.

Mercoledì delle Ceneri, 2 marzo 2022: significato, digiuno

Il mercoledì delle ceneri è quello che segue il martedì grasso e corrisponde all’ultimo giorno del Carnevale, per chi non segue il rito ambrosiano. Si chiama anche giorno delle ceneri o soltanto le Ceneri ed è il primo giorno della Quaresima. Il martedì grasso, lo dice il nome, è l’ultimo giorno in cui si può mangiare di grasso. Nella giornata del mercoledì delle ceneri, i cattolici dovrebbero osservare il digiuno e in particolare non mangiare carne, come in tutti i venerdì fino alla Pasqua.

Durante la liturgia di questa giornata, viene sparsa della cenere benedetta sul capo dei fedeli, ottenuta bruciando i rami d’ulivo benedetti la domenica delle Palme dell’anno precedente.

Questo gesto simbolico viene adoperato per ricordare la transitorietà della vita terrena: la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente.

Il mercoledì delle Ceneri è considerata una giornata mobile: la data, infatti, varia ogni anno, a seconda della festività della Pasqua.

Mercoledì delle Ceneri: inizio Quaresima

Le Ceneri aprono il periodo della Quaresima, tradizionalmente dedicato alla penitenza. Sono i 40 giorni che precedono la Pasqua, ossia fino al giovedì santo. Per il rito ambrosiano, invece, si parte dalla domenica che segue il martedì grasso e si va fino alla veglia pasquale. Sant’Ambrogio, vescovo di Milano, era in ritardo, dopo un pellegrinaggio, nel rientrare in città per i riti della quaresima. I giorni in realtà sono 48, ma non si contano, come giorni di penitenza, le domeniche.

La scelta dei 40 giorni assume un valore simbolico da un punto di vista cristiano: Gesù passò 40 giorni nel deserto dopo il suo battesimo nel Giordano e prima di iniziare la sua predicazione.

Mercoledì delle Ceneri: frasi

Ecco alcune frasi da poter inviare in occasione del Mercoledì delle Ceneri.

Che la benedizione del Signore attraverso la forza delle Sacre Ceneri si posi sulla tua fronte e su quella dei tuoi cari.

Auguro a te e a tutta la tua famiglia di iniziare un percorso di umiltà e fede, lo stesso iniziato nel battesimo e ritrovato da oggi con le Sacre Ceneri verso la Santa Quaresima.

“Iniziamo da oggi quel percorso verso la Quaresima prendendo coscienza di quanto lo Spirito Santo, ricevuto nel Battesimo, ha operato e può operare in noi”.

In questo giorno dovremmo onorare il digiuno, vestirci di sacco facendoci cospargere con la cenere sul capo. Che la benedizione di questo giorno sia sulla tua famiglia!

Siano giorni di preghiera, digiuni ed elemosine, ritroviamoci nel sacrificio della cane per purificarci nello spirito!

Vi esorto a non accogliere invano la grazia di Dio.. E’ adesso il momento favorevole. È ora il giorno della salvezza! “ – San Paolo

Quello che conta non è l’apparenza; il valore della vita non dipende dall’approvazione degli altri o dal successo, ma da quanto abbiamo dentro”. – Papa Francesco

“Incominciamo il cammino della Quaresima, cerchiamo di unirci più strettamente al Signore, per condividere il mistero della sua passione e della sua risurrezione”. – Papa Francesco

“Inizia la Quaresima, percorso di conversione del cuore, caratteristica di questo tempo di grazia”. – Papa Francesco

Chiniamo le nostre teste, nel segno delle ceneri riconosciamo tutta la verità delle parole rivolte da Dio al primo uomo: “polvere tu sei e in polvere tonerai”. – Giovanni Paolo II

Mercoledì delle Ceneri: immagini

Vediamo una serie di immagini da poter inviare su Facebook e Whatsapp per augurare buon mercoledì delle Ceneri.