Mercédesz Henger è un’attrice, influencer e personaggio televisivo italo-ungherese: è la figlia dell’ex attrice di film per adulti Eva Henger. E’ una delle nuove concorrenti de L’isola dei Famosi; scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Mercédesz Henger: chi è, età, fisico

Mercédesz Henger è nata a Roma il 18 agosto 1991, sotto il segno del Leone. Ha 30 anni ed è la primogenita di Eva Henger, nota per aver fatto film a luci rosse. Ha due fratelli, Riccardino e Jennifer. Cresce nella capitale e frequenta la scuola internazionale San Giorgio, per poi trasferirsi in Inghilterra per iscriversi all’Università alla facoltà di Psicologia. A causa del lavoro della madre, Mercedesz è stata vittima di bullismo, che l’ha resa insicura e l’ha spinta a lasciare l’Italia. Oggi Mercédesz lavora come influencer e attrice e può contare su un fisico mozzafiato, scolpito grazie alla palestra e a una corretta alimentazione.

Mercédesz Henger: padre

Nel corso del 2019, inizia a circolare l’indiscrezione secondo cui il vero padre della ragazza non sia il defunto regista a luci rosse Riccardo Schicchi, come si credeva fino ad allora. E’ la stessa Mercédesz a confermarlo a “Live – non è la d’Urso”, rivelando che suo padre è un uomo ungherese il cui cognome è Jelinek, tanto che il vero cognome della ragazza è Jelinek Schicchi: il primo è il cognome del padre biologico, il secondo quello dell’uomo che la ha adottata. La ragazza rivelato di essere venuta a conoscenza di questo segreto quando aveva 17 anni, e di essersi anche messa in contatto telefonico con l’uomo: “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico, che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la notizia, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità”.

Mercédesz Henger: Isola, lavoro

Mercedesz ha debuttato come attrice in un film di Martin Scorsese, Dance of New York, per poi recitare insieme a sua madre nel film Bastardi e in Torno a vivere da solo, con Jerry Calà. La svolta arriva con la partecipazione al reality show L’isola dei famosi, dove porta a termine un ottimo percorso e riesce a superare difficili sfide. Partecipa nuovamente al reality anche nell’edizione del 2022, in onda su Canale 5.

Mercedesz è poi ospite in programmi del calibro di Verissimo, Pomeriggio 5 e Domenica Live, spesso insieme alla madre Eva; compare anche ne Le Iene, rendendosi complice di scherzi nei confronti della mamma e del fidanzato Lucas.

Mercédesz Henger: fidanzato, Lucas Peracchi

In merito alla sua vita privata, Mercedesz ha avuto una relazione dal 2017 al 2018 con un ragazzo di Roma, Lorenzo: i due hanno convissuto, fin quando non hanno chiuso i rapporti.

Successivamente, è stata fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi: la relazione è stata fin da subito molto turbolenta, con tanto di una rottura e successiva rappacificazione.

La madre di Mercedesz, Eva Henger, lo ha accusato in più occasioni di presunti comportamenti violenti dell’uomo nei confronti della figlia. La ragazza e il fidanzato hanno respinto categoricamente le accuse, definendo l’attrice una bugiarda e accusandola inoltre di aver cambiato versione più e più volte. D’altro canto, anche il fratello minore di Mercedesz, Riccardino, ha dichiarato di non avere più rapporti con la sorella a causa del suo controverso rapporto con Lucas ma, secondo lei, il piccolo era stato plagiato dalla madre. Le due si sono ufficialmente riappacificate nel salotto della D’Urso nel novembre 2019, senza però che Eva ritrattasse la propria versione o facesse le proprie scuse a Lucas.

Successivamente, la storia tra lei e Lucas è terminata. Attualmente, non è noto se Mercedesz sia legata sentimentalmente a qualcuno o sia single.

Mercédesz Henger: Instagram

Su Instagram, Mercedesz conta un numero cospicuo di followers: il suo account personale, infatti, è seguito da 780mila seguaci, con cui condivide momenti personali e professionali.