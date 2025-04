È stata identificata come Carmela Quaranta, 42 anni, la donna trovata senza vita nella serata di Pasqua, domenica 20 aprile, nella sua abitazione di via Trieste a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 22, dopo che un’amica, preoccupata per il prolungato silenzio, aveva dato l’allarme. La donna risultava irreperibile da quasi tre giorni.

Mercato San Severino, Carmela trovata morta in casa: presenti lividi sul collo

Sul cadavere non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, ad eccezione di alcuni lividi sul collo, che saranno oggetto di approfondite verifiche medico-legali. La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla vicenda e ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita nelle prossime ore. I risultati completi saranno depositati entro 90 giorni e saranno determinanti per stabilire con esattezza le cause della morte.

Intanto, i familiari della vittima sono stati ascoltati dagli inquirenti come persone informate sui fatti. La Procura nocerina sta valutando tre ipotesi di reato: furto, morte in conseguenza di altro reato e detenzione di sostanze stupefacenti. A insospettire gli investigatori, in particolare, è la sparizione del cellulare di Carmela Quaranta, non rinvenuto né nell’abitazione né nella sua auto.

Un’altra pista investigativa riguarda il possibile uso di droga: non si esclude che la 42enne possa essere deceduta a causa di una overdose. Un’eventualità che solo l’esame autoptico potrà confermare o smentire. Le indagini sono in corso e si attendono i primi riscontri ufficiali per comprendere cosa sia realmente accaduto a Carmela Quaranta, il cui decesso ha scosso profondamente la comunità locale.