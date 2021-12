Il Natale è ormai alle porte e a Napoli e in Campania si respira già aria di festa. A rendere ancora più magica l’atmosfera che aleggia nelle città e nei borghi del territorio la presenza di mercatini di Natale, dove è possibile trovare oggetti artigiani e assaggiare piatti tipici della tradizione campana.

Mercatini di Natale 2021 a Napoli

A Napoli, i mercatini di Natale tornano dopo un anno di stop dovuto dalla pandemia di Covid-19: tra quelli che sono già stati confermati, c’è quello di San Gregorio Armeno; per la prima volta, quest’anno, le bancarelle della via del Presepe sono state sostituite da casette di legno. E’ possibile trovare bancarelle e stand artigianali anche al Vomero, precisamente a Piazza degli Artisti, in via Enrico Alvino e l’Area via Kauffmann/Via P.Bertini.

La Mostra D’Oltremare diventerà un luogo di meraviglie ospitando “Il Magico Parco di Santa Claus”. Un’attrazione ricca di fascino, che si terrà dal 3 dicembre al 9 gennaio. Il parco è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12) e dalle 15 alle 20 (ultimo ingresso ore 19) e il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20).

Mercatini di Natale, luci e decorazioni anche a Bagnoli. Tutto questo e molto altro nel Parco San Laise (Ex Base Nato) in Viale della Liberazione a Bagnoli. Ingresso gratuito. Lunedì – Giovedì: 16:00 – 22:00, Venerdì: 16:00 – 24:00. Sabato – Domenica: 10:00 – 24:00. Chiusi il 24,25,26,31 Dicembre e 1 Gennaio.

Torna la magia del Natale anche a Pozzuoli e a Portici. Nel comune flegreo si terrà “Degusta Pozzuoli 2021”, una manifestazione che infratterà cittadini e turisti prima del santo Natale. Dal 7 al 12 Dicembre 2021 dalle ore 9.30 alle 23.30 nel centro storico/corso della Repubblica ci saranno i mercatini di agroalimentare e prodotti tipici locali, tanti laboratori creativi per i più piccoli e l’ufficio postale di Babbo Natale per la lettera dei desideri. Allestiti anche a Portici i mercatini di Natale, al Museo Ferroviario di Pietrarsa.

Mercatini di Natale a Benevento 2021

Tornano i Mercatini di Natale al Castello medievale di Limatola, in provincia di Benevento. Artigianato e gastronomia sannita nel comune di Foglianise. Si terranno nei giorni 17-18 e 19 dicembre i Mercatini di Natale, organizzati dalla Pro Loco Ugo Pendici.

Nel borgo sannita di Apice Vecchia si terranno i mercatini natalizi nel Castello dell’Ettore nei seguenti weekend: 4-5-8-11-12 e 18-19 dicembre 2021. Il costo del Ticket è di 5,00 euro ed i bambini fino ai dieci anni non pagano.

Mercatini di Natale, luci e tanto altro ancora a Sant’Agata de’ Goti nei giorni 8-11 e 12 dicembre e dal 18 al 22 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 21.00.

Per tutto il periodo natalizio, Telese Terme si trasformerà in un caratteristico villaggio natalizio con gli immancabili mercatini di Natale, mostre presepiali, pista di pattinaggio su ghiaccio, gonfiabili per bambini, casetta di Babbo Natale. I mercatini saranno aperti tutti i giorni dal 5 dicembre al 9 gennaio, con i seguenti orari: Feriali: 16:00 – 22:00, Sabato, domenica e festivi: 09:00 – 24:00.

Mercatini di Natale a Salerno 2021

La casa di Babbo Natale più grande d’Italia allestita nel Castello Angioino Aragonese di Agropoli apre le sue porte ai grandi e piccini. Una iniziativa che dura dal 1° Dicembre ininterrottamente tutti i giorni fino al 6 Gennaio 2022.

La nona edizione dei Mercatini di Natale di Castellabate torna nei giorni 3-4-5-7-8-10-11 e 12 dicembre 2021 con apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle 22.00. I mercatini, come da tradizione, si terranno nel centro storico del borgo cilentano.

La manifestazione natalizia si terrà dal 3 al 23 dicembre 2021 a Castelnuovo Cilento. Il Mercatino sarà aperto con i seguenti orari nei giorni 3-10 e 17 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 22.30. Il 4-5-8-11-12-18 e 19 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 22.30. Mentre nei giorni 21, 22 e 23 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 22.30.

Torna ad Amalafede, uno dei borghi più piccoli d’Italia, frazione di Stella Cilento, il Villaggio di Santo Nicolas, dal 6 al 19 dicembre 2021.

Natale a Caserta 2021

Torna ad Arienzo l'”Arienzo Christmas Village”, il Villaggio di Natale che conquisterà i cuori di adulti e piccini. Il calendario include una serie di eventi che si susseguiranno da martedì 30 novembre 2021 a sabato 8 gennaio 2022. I giorni 2-9-16-23-30 in Piazza Lettieri ci saranno i mercatini serali dalle ore 18.00, mentre il 4-8-11-26 Dicembre e il 1° Gennaio in piazza Valletta ci sarà lo spettacolo delle luminarie musicali. Il 5 Gennaio 2022 gran finale in piazza con i comici di Made in Sud.

Appuntamento con Babbo Natale in Cascata. Ci saranno Stand Enogastronomici, aree giochi e giostre, show cooking, laboratori creativi, menu degustazione, animazione, spettacoli e artisti di strada, nei giorni 4, 5, 8, 12, 18, 19 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022. Il sabato dalle ore 15.00 alle ore 22.00, la domenica, l’Immacolata e l’Epifania dalle ore 11.00 alle ore 22.00. Il tutto presso Tenuta Pegaso.

Appuntamento il 4, 5, 8, 11 e 12 dicembre 2021 nel borgo di Casertavecchia. Ci sarà dall’artigianato agli addobbi fino ai prodotti gastronomici. Cinque giorni di stand ad ingresso libero, aperti dalle 10 alle 20.

L’8 Dicembre a Capodrise si potrà trascorrere una giornata all’insegna del Natale con i Mercatini di Natale in via Santacroce. Stand Gastronomici, Artigiani, Artisti di Strada, Animazione, Circus on the Street, Gruppo Folk e tanto altro. L’evento avrà luogo dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 23.

Nel borgo di Pozzovetere ci sarà l’Antica Dimora Santa Maria del Pozzo in piazza dei Colli Tifatini a ospitare la prima edizione della kermesse natalizia. Queste le date: 4-5-8-11-12-18-9 e 26 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Ingresso libero.

Il villaggio di Babbo Natale approda anche nel comune di Sant’Angelo in Formis nella strepitosa Basilica Benedettina. Appuntamento fissato per l’11 e il 12 Dicembre 2021.

Mercatini ad Avellino 2021

A Monteverde, dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, si terrà l’iniziativa “Una meraviglia di Natale”, con stand enogastronomici in tutto il borgo irpino e la meravigliosa Casa di Babbo Natale, attrattiva unica nel suo genere per grandi e piccini. I mercatini di Natale saranno presenti nei giorni 8-11-12-19-25-25 Dicembre e 1-2-5-6 Gennaio 2022.

Ritorna a Calitri “La Magia del Natale”, il calendario di eventi che accompagnerà l’intero periodo natalizio dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. I Mercatini di Natale si terranno nei giorni 4-5-8-11-12-18-19 e 26 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00.

L’11 e il 12 Dicembre nella splendida cornice dell’ex Convento Francescano in Piazza Martiri di Guerra ci sarà la manifestazione “Bonito Natale e Arte” – Artigianato e Mostre 2021″. Ci saranno spazi adibiti alla vendita di artigianato e prodotti tipici locali.