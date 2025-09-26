Arriva la diffida dei rappresentanti dei genitori dell’istituto comprensivo “Domenico Cimarosa” al Comune di Aversa per la mancata attivazione della mensa scolastica. Nel documento inviato all’ente, le famiglie chiedono l’accesso agli atti sulle procedure di appalto per il servizio di refezione dello scorso anno e di quello corrente, ma anche la convocazione di un tavolo tecnico con sindaco, assessore al ramo, dirigenti scolastici e rappresentanze genitoriali.

Mensa a rischio ad Aversa, diffida dei genitori del “Cimarosa” al Comune: “Ridotte ore dell’attività didattica”

I genitori sottolineano che, dal 22 settembre, le attività scolastiche avrebbero dovuto svolgersi a pieno regime: le 40 ore settimanali di lezione, previste dal calendario, non possono però essere garantite senza il servizio mensa fornito dal Comune. Per questo motivo, denunciano dal IV Circolo, è stato necessario ridurre le ore di didattica.

Il problema della referenza scolastica deriva dalla scadenza del contratto con la ditta incaricata, mai formalmente sottoscritto nei tre anni precedenti. Una situazione che rischia di compromettere l’avvio del servizio mensa a ottobre. Nei giorni scorsi, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Giovanni Tirozzi, aveva fatto sapere che la gara d’applato “è già in avvio, con atti pronti e in convenzione con una Stazione Unica Appaltante esterna”, aggiungendo che i dirigenti e i funzionari comunali hanno avviato anche la procedura per richiedere ad ANAC la qualificazione del Comune come Stazione Unica Appaltante.