Con un notevole dispiegamento delle forze dell’ordine, è stato inaugurato il centro sportivo ex Delphinia di Caivano alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La struttura sportiva è stata rinnovata e riqualificata e, tra qualche giorno, potrà essere frequentata dai ragazzi del territorio.

Giorgia Meloni in visita a Caivano: “Stato mantiene gli impegni”

“Benché la sfida di Caivano sia stata una delle mie principali scommesse, una delle principali scommesse del Governo – ha dichiarato la premier durante il suo intervento dal palco -, forse non ero preparata stamattina all’emozione e all’impatto della differenza di quello che ci siamo trovati di fronte rispetto a qualche mese fa. Non solo l’impatto visivo ma il messaggio che l’impatto racconta: lo Stato e le istituzioni possono fare la differenza, lo Stato può mantenere i suoi impegni, le istituzioni possono mantenere gli impegni”, ha detto la premier sottolineando che “qui le istituzioni si sono comportate come dovrebbero fare sempre”.

Premier bacchetta De Luca: “Non è una passerella”

“Saluto gli atleti qui presenti e non posso non aprire senza fare dei ringraziamenti a tutte le persone che hanno dato un contributo di buona volontà per questa scommessa che avevamo fatto e particolarmente padre Maurizio Patriciello perché senza la sua insistenza e la sua determinazione tutto questo non sarebbe iniziato”, ha aggiunto Meloni.

Più di 50mila metri quadrati, strutture per le più svariate discipline sportive. Oltre alla piscina, ci sono anche campi da calcio, tennis e padel. Accanto, un parco pubblico che è stato bonificato e risistemato dai carabinieri della Forestale.

La gestione della nuova struttura sportiva sarà affidata alle Fiamme oro della Polizia di Stato. Il parco sarà a disposizione dei ragazzi del Parco Verde e delle zone limitrofe. Oggi a Caivano tra le autorità presenti anche il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.

Tra le rovine della struttura, la scorsa estate, sono state compiute le violenze ai danni di due cuginette. Un episodio che portò il parroco della chiesa di San Paolo, don Maurizio Patriciello, a lanciare un appello alla premier Giorgia Meloni, invitandola a venire al Parco Verde. Le operazioni di recupero sono state condotte dagli uomini del Genio militare dell’Esercito italiano. Si dovrà procedere al recupero dell’area teatro, che diventerà una struttura polifunzionale.

Le parole di don Maurizio Patriciello

“Oggi è una bella giornata, lasciamo stare le polemiche, lasciateci gioire”, ha detto don Patriciello, parroco presente alla riapertura del centro sportivo. “La gente di Caivano è come quella di tutto il mondo. Le persone perbene sono contente, i delinquenti sono dispiaciuti. E da quando è arrivata la Compagnia dei Carabinieri, al Parco Verde tanta droga non se ne vende più”, ha aggiunto il parroco della chiesa di San Paolo Apostolo.

Polemica con De Luca

Scintille e polemiche a distanza tra la presidente del Consiglio e il governatore campano: “La nostra non è una passeggiata. Se lo Stato passeggia così, ben vengano le passeggiate”, dice Meloni. La controreplica di Vincenzo De Luca non tarda ad arrivare: “Gli esponenti di questo Governo non hanno senso dell’ironia. Mi riferivo all’inaugurazione di ieri del Molo Beverello”.