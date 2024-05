Giorgia Meloni a Caivano: oggi l’inaugurazione del nuovo centro ex Delphinia

È attesa alle 11 la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per l’inaugurazione dell’ex centro Delphinia, al Parco Verde di Caivano, teatro delle violenze su due cugine di 12 e 10 anni da parte di un gruppo di persone, a fine agosto. Il nuovo complesso sportivo sarà gestito dalle Fiamme Oro della polizia e diventerà un luogo di sport e riscatto.

La struttura comprenderà una piscina, campi da calcio, tennis, padel e altre 40 discipline sportive, oltre a un centro polifunzionale per la cultura, situato in un’area verde riqualificata grazie all’opera dei carabinieri della Forestale.

Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha, tuttavia, contestato la mancanza dello sblocco dei Fondi Coesione e Sviluppo, annunciando che solleverà la questione anche oggi alla presidente del Consiglio: “Se ci sarà la possibilità ricorderò che ci sono, oltre che il Comune di Caivano, per cui siamo soddisfatti dell’opera realizzata, altri 550 comuni che aspettano da un anno lo sblocco dei fondi di Coesione, contiamo che prevalga la ragionevolezza”.

Poi ha aggiunto: “Noi abbiamo chiesto per quattro volte che si unisca il gruppo tecnico di lavoro della presidente al ministero della Coesione. Ma non credo che ci sarà possibilità di dialogo, sarà una comparsata, come sempre in questo periodo elettorale. Andiamo avanti a passeggiate, anche quando magari il tuo Governo non c’entra assolutamente niente con le opere in questione”.