La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato sui social l’esito delle elezioni regionali, che hanno visto Alberto Stefani eletto nuovo Presidente della Regione Veneto. Meloni ha definito il risultato «una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione», rivolgendo a Stefani «complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono».

Meloni dopo le Regionali: “Congratulazioni a Fico. Che possa svolgere al meglio il suo mandato”

Nel suo messaggio, la presidente del Consiglio ha esteso le congratulazioni anche ad Antonio Decaro, eletto in Puglia, e a Roberto Fico, nuovo Presidente della Regione Campania. «Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell’interesse dei cittadini che andranno a rappresentare», ha aggiunto la premier.

La premier ha inoltre ringraziato Edmondo Cirielli, Luigi Lobuono, tutti i candidati e tutti gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati nel corso della tornata elettorale, sottolineando “l’unità e l’impegno della coalizione” in questa competizione.