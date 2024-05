Non si placa la polemica tra Meloni e De Luca dopo lo scontro ravvicinato di martedì mattina a Caivano. Ieri mattina all’ospedale Cardarelli il governo ha spiegato alla stampa che non aveva sentita la frase, se non dopo dai video sui social. Poi la chiosa: “L’onorevole Meloni ha confermato la sua identità”.

Meloni controreplica a De Luca: “Bulli fanno i gradassi dietro le spalle”. Patriciello: “Non mi ha dato la mano”

In serata è giunta la controreplica dalla Presidente del Consiglio. “In quanto accaduto – sottolinea la premier al sito del Corriere della Sera – C’è anche una questione femminile: De Luca è uno che non le manda a dire, il messaggio” che è partito all’affronto della premier al governatore campano “è che i bulli sono deboli, sono bravi a fare i gradassi dietro le spalle. È finito il tempo in cui le donne devono subire. Mi aspetto – aggiunge Meloni – di sentire prima o poi, in tutta questa vicenda, anche una parola dalle femministe”.

Gli altri commenti

E la presidente del consiglio parla anche di occasione persa anche per la segretaria del Pd Elly Schlein. La leader dei dem infatti ha dribblato le polemiche: “Agli italiani non interessano le ripicche personali”.

Contro De Luca si scaglia anche Don Maurizio Patriciello: “Ha dei modi che non mi piacciono, martedì non mi ha dato nemmeno la mano per salutarmi”. Insomma anche strascichi in questo scontro dopo il faccia a faccia a Caivano ed il clima resta acceso.