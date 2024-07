Finisce il calvario giudiziario per l’ex sindaco di Melito, Luciano Mottola, e l’ex presidente del consiglio Rocco Marrone. Il Gip del Tribunale di Napoli, Fabio Lombardo, nell’ambito del processo celebrato con rito abbreviato, ha assolto tre persone e inflitto condanne per tutti gli altri imputati, tra cui Emilio Rostan, il papà dell’ex deputata Michela. Risultavano indagati nell’inchiesta “Playmaker”, che aveva ricostruito la presunta esistenza di un accordo politico con la criminalità organizzata locale per vincere le elezioni del 2021.

Melito, voto di scambio col clan: assolti Mottola e Marrone. Quattordici le condanne

Condannato a dieci anni di reclusione Giuseppe Siviero. Francesco Siviero e Francesco Della Gaggia hanno invece ricevuto una condanna di otto anni e otto mesi, mentre Luciano De Luca è stato condannato a otto anni e quattro mesi di reclusione.

Condanne anche per Salvatore Chiariello e Vincenzo Marrone (padre di Nunzio Marrone, candidato sindaco al primo turno): per loro una pena a otto anni di reclusione. Stessa decisione e stessa pena per Antonio De Stefano, Edoardo Napoletano e Luigi Tutino.

Antonio Cuozzo e Luigi Ruggiero sono stati condannati a cinque anni e quattro mesi. Marco Ascione è stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione, mentre Emilio Rostan ha ricevuto una pena di due anni e otto mesi. Rosario Martinelli è stato condannato a un anno e otto mesi, con una multa di 600 euro.

Le assoluzioni

Assolti invece Rosario Ciccarelli, Rocco Marrone, Luciano Mottola perché “il fatto non sussiste”. Il giudice ha inoltre ordinato la cessazione degli arresti domiciliari per Rocco Marrone e Rosario Ciccarelli, ordinando la loro immediata liberazione se non detenuti per altre cause.