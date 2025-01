Il 10eLotto premia la Campania e con precisione la provincia di Napoli, dove tra Melito e Arzano sono state messe a segno due vincite per un totale di 109mila euro.

Melito, vincita al 10eLotto da 100mila euro: sorride anche Arzano

La più alta del concorso di martedì 7 gennaio arriva da Melito di Napoli grazie a un 9 Doppio Oro da 100mila euro a cui si aggiunge il 3 da 9mila euro messo a segno ad Arzano, a pochi chilometri di distanza.

Festa anche in Lombardia: a Torbole Casaglia, in provincia di Brescia, realizzato un 9 Oro da 50mila euro, seguito dal 7 Oro da 7.500 euro indovinato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Da segnalare inoltre, un 6 Doppio Oro da 30mila euro centrato a Monserrato, in provincia di Cagliari. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 72,3 milioni di euro dall’inizio del 2025.