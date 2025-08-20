Momenti di follia a Melito, comune dell’hinterland nord di Napoli, dove un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di rubare uno scooter parcheggiato in strada e aver aggredito la pattuglia con il mezzo a due ruote.

Melito, tenta di rubare uno scooter e lancia il mezzo contro i carabinieri: arrestato 29enne

Secondo quanto ricostruito, i militari della locale tenenza, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso il giovane mentre cercava di forzare l’accensione dello scooter. Alla vista dei carabinieri, il 29enne ha cercato di fuggire, lanciando però il motorino contro la portiera della gazzella. Nel tentativo di bloccare il mezzo, uno dei militari ha riportato la frattura di un dito della mano.

Nonostante la resistenza e l’azione violenta, l’uomo è stato fermato e arrestato. Dovrà rispondere di rapina impropria e danneggiamento. Attualmente si trova in camera di sicurezza in attesa del giudizio.