Restano stabili le condizioni di Sasy P., il 17enne di Melito rimasto gravemente ferito dall’esplosione di un petardo avvenuta la notte di San Silvestro. Il ragazzo, ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, resta in terapia intensiva.

Melito, stabili le condizioni di Sasy ma resta in terapia intensiva: oggi la fiaccolata

Come apprendiamo da fonti ospedaliere, il quadro clinico del giovane resta complicato. Nei prossimi giorni verrà sottoposto ad una serie di ecografie ed accertamenti. Attualmente intubato, è tenuto in coma farmacologico ma nelle prossime ore verrà ridotto il dosaggio diei farmaci anestetizzanti per valutare le reazioni del suo organismo.

Intanto la città di Melito si è stretta intorno alla famiglia. Oggi, alle 18 e 30, è prevista una fiaccolata in via don Raffaele Abete, dove si è verificato l’incidente, per sostenere questo momento difficile della vita del ragazzo nella speranza che possa tornare presto a casa. Il corteo proseguirà lungo via Roma e si fermerà nei pressi della sede dell’associazione Santo Stefano.