Una fiaccoltà per Salvatore, il 17enne di Melito rimasto gravemente ferito dopo l’esplosione di un petardo avvenuta la notte di Capodanno. L’iniziativa si terrà venerdì 5 gennaio ed è promossa dall’Organizzazione di Volontariato Trasparenza per Melito.

Melito prega per Sasà: venerdì fiaccolata per il 17enne ferito da petardo a Capodanno

“La sua famiglia unitamente alla nostra associazione ha organizzato una fiaccolata per pregare per Sasà affinché si svegli per riabbracciarli e combattere per le sfide e difficoltà che lo aspettano”, spiega Vincenzo Stravolo, presidente dell’Organizzazione di Volontariato.

La fiaccolata ha anche l’intento, fanno sapere, di sensibilizzare i più giovani sul tema dei botti illegali. Il messaggio che si intende diffondere è quello di non acquistare fuochi d’artificio ‘fuorilegge’, perché “il pericolo è sempre dietro l’angolo e il più delle volte si rischia la vita”.

L’appuntamento è, quindi, fissato per domani, 5 gennaio, alle 18,30, in via Don Raffaele Abete, vicino all’ufficio postale. Una marcia silenziosa partirà da lì, per poi proseguire verso via Roma e fermarsi più avanti, all’altezza dell’Associazione S.Stefano conclude Stravolo.

La ricostruzione

La notte di Capodanno Sasà, insieme ad un amico, si trovava in via Don Raffaele Abete a Melito quando entrambi sono rimasti feriti nel tentativo di accendere un botto illegale. La deflagrazione ha travolto il primo al volto e il secondo agli arti superiori. Uno è stato trasferito dall’ospedale San Giuliano di Giugliano al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, nel reparto di neurochirurgia. L’altro, invece, è ricoverato all’ospedale Pellegrini di Napoli per essere sottoposto a un intervento alla mano.