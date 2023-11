Sorpreso in un parcheggio condominiale alle 3 di notte a rubare le barre portapacchi delle auto in sosta. A finire in manette Vincenzo Alifuoco, 39enne di Melito già noto alle forze dell’ordine.

Melito, sorpreso in un parcheggio condominiale a rubare barre portapacchi dalle auto: arrestato 39enne

I carabinieri sono intervenuti alle tre di notte, dopo la segnalazione per un uomo sospetto in un parcheggio condominiale. I militari dell’Arma della sezione Radiomobile arrivano sul posto e notano un uomo che trasporta alcune barre portapacchi appena rubate dalle auto in sosta.

Vincenzo Alifuoco, alla vista dei Carabinieri, si dà alla fuga. Pochi metri e il 39enne viene bloccato. Nell’auto sulla quale viaggiava rinvenuti e sequestrati vari attrezzi per lo scasso, 4 fanali posteriori di auto e 4 paia di barre portapacchi: oggetti probabilmente appena rubati. L’arrestato è in attesa di giudizio, deve rispondere di furto aggravato.