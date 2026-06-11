Melito, Dominique Pellecchia proclamata sindaca: “Già al lavoro per restituire la città ai melitesi”

Proclamata sindaca della città Dominique Pellecchia. La cerimonia di consegna della fascia tricolore si è tenuta oggi nell’aula consiliare davanti ai futuri consiglieri comunali e a tanti cittadini. “Siamo già al lavoro per restituire la città ai melitesi. Domani i primi appuntamenti”, ha dichiarato la nuova prima cittadina. Massimo riserbo invece sulla squadra di governo che la affiancherà per cinque anni: “Sarà una giunta fatta di persone competenti”, la promessa.

Dominique Pellecchia ha vinto al primo turno alla guida di una coalizione di centrosinistra composta dal campo largo (Pd e M5S) e da liste civiche con circa il 70% dei consensi. Nulla da fare per i competitors di centrodestra, Giuseppe Chiantese e Giovanni Barretta, che siederanno come consiglieri comunali tra le fila dell’opposizione.