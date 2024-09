Dopo il caso della Nutella vegana rubata e messa poi in vendita a Napoli, a Melito – circa dieci chilometri di distanza dal capoluogo partenopeo – i ladri hanno sottratto da un supermercato Decò, presente su via Appia, diversi barattoli della nota crema alla nocciola. Circa 30-40 pezzi.

Melito, quattro raid in tre ore: rubati anche oltre 30 barattoli di Nutella e confezioni di caramelle

I fatti tra la notte di martedì e le prime ore del giorno di mercoledì. Ad agire una banda composta da ben sei persone che, a bordo verosimilmente di due auto, hanno raggiunto l’attività commerciale. Con le sole mani, senza utilizzare arnesi da scasso o altri utensili, hanno forzato la porta scorrevole in vetro, accedendo con facilità all’interno del negozio di alimenti per poi scappare con il gustoso bottino. Le fasi del furto sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato di via Appia, le cui immagini sono al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Marano che indagano sul caso.

Non sarebbe l’unico raid messo a segno dalla stessa gang. Tra le 2 e le 5 del mattino, i malfattori hanno preso di mira ben 4 esercizi commerciali, compreso il Decò di via Appia. Oltre alle confezioni di nutella, i malviventi sono riusciti a portar via con le stesse modalità anche diverse confezioni di caramelle dal supermercato Md di via Colonne a Giugliano, qualche smartphone da un negozio di telefonia in via Roma a Melito e diversi chili di carne dal valore di 300 euro da una macelleria sul Corso Europa. Anche sugli altri tre furti sono in corso le indagini degli uomini della Benemerita, che stanno cercando di ricostruire il percorso dei malviventi e le loro vie di fuga.

L’escalation criminale

Gli ultimi quattro raid si aggiungono a una serie di furti e rapine avvenuta nelle scorse settimane nell’area Nord di Napoli, a testimonianza del fatto che l’escalation criminale prosegue senza sosta sul territorio. L’altro ieri, a Casoria, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato due “basiste” per aver facilitato due rapinatori che armati di mitraglietta e pistola hanno razziato monili e preziosi per un valore di circa 250mila euro. Le due, fingendosi clienti interessate all’acquisto di un gioiello per evento speciale, hanno aperto la porta d’ingresso del negozio dall’interno e hanno di fatto spianato la strada ai malviventi. Bloccate da un dipendente sull’uscio della porta, sono state poi arrestate dai militari dell’Arma. Mentre è caccia ancora ai rapinatori.