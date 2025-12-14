Melito, lite per l’affidamento della figlia a Natale: 19enne di Giugliano investe i suoceri davanti alla caserma

Un Natale conteso si è trasformato in un episodio di violenza estrema nel pomeriggio di ieri , sabato 13 dicembre, a Melito. Un 19enne di Giugliano è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver investito volontariamente i genitori della sua ex compagna davanti alla caserma dei Carabinieri.

La lite per l’affidamento della figlia

Alla base dell’aggressione, una discussione tra ex per l’affidamento della figlia durante le festività natalizie. Il confronto, avvenuto nel pomeriggio, è degenerato quando anche i nonni materni della bambina sono intervenuti per tentare una mediazione. Il giovane avrebbe reagito con violenza verbale, arrivando a minacciarli di morte.

La denuncia e l’agguato davanti alla caserma

Spaventati dalle minacce, i due coniugi hanno deciso di denunciare il genero, recandosi presso la Tenenza dei Carabinieri di Melito. Il 19enne, intuito il loro intento, li avrebbe seguiti in auto fino alla caserma, attendendo che uscissero dopo aver sporto denuncia.

Investiti e sbalzati in aria

Una volta in strada, il giovane avrebbe accelerato improvvisamente, investendo entrambi i suoceri e sbalzandoli in aria, per poi darsi alla fuga. Le vittime sono state soccorse da passanti e militari dell’Arma e trasportate in ospedale: non sono in pericolo di vita.

Arresto per tentato omicidio

Le immediate indagini dei Carabinieri hanno permesso di rintracciare il responsabile nella sua abitazione a Giugliano. Il 19enne è stato arrestato e condotto in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.