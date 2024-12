I lavori EAV tra via Appia e via Colonne stanno diventando un vero e proprio incubo per cittadini e commercianti dell’area Nord. Da una settimana, il tratto di strada davanti al centro commerciale “Il Molino” è chiuso, trasformando uno degli incroci più trafficati della zona in una landa desolata.

Melito, lavori EAV tra Via Appia e Via Colonne: perdite per i commercianti del 50%

Ad oggi, l’unico segnale della chiusura è una semplice transenna che impedisce il passaggio, ma mancano percorsi alternativi segnalati e indicazioni chiare per gli automobilisti. Il risultato? Gli utenti della strada sono costretti a utilizzare il parcheggio di una nota attività commerciale come passaggio improvvisato.

Le attività della zona stanno soffrendo pesantemente. “Abbiamo un ufficio di noleggio auto, ma ormai è fermo. Non sappiamo più cosa fare”, racconta uno dei commercianti, sottolineando come la chiusura stradale stia soffocando il flusso di clienti. La storica attività Chianese, specializzata in addobbi natalizi, evidenzia un calo drammatico delle vendite: “Siamo nel momento più importante dell’anno e le perdite superano il 50%. Questa situazione ci mette in seria difficoltà.”

Dall’altro lato della strada, su via Colonne, il quadro non migliora. Il fondo stradale, in pessime condizioni da mesi, non è stato riparato, aggravando ulteriormente la crisi delle attività commerciali. “Ogni giorno vediamo negozi chiudere, uno dopo l’altro”, denuncia un residente. La mancanza di organizzazione e il protrarsi dei lavori senza un piano chiaro di gestione stanno mettendo a dura prova la vivibilità e l’economia dell’intera area. Cittadini e commercianti chiedono a gran voce interventi immediati per ripristinare la viabilità e salvare le attività locali prima che sia troppo tardi.