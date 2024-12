Rimaneva fondamentale il ruolo delle donne nel clan Amato-Pagano. È quanto emerge dall’inchiesta che ieri ha smantellato la cosca guidata dagli eredi degli Scissionisti di Scampia con base tra Melito e Mugnano.

Melito, lady camorra a 34 anni: il nuovo clan degli Scissionisti nelle mani di Debora Amato

A gestire gli incassi, secondo gli inquirenti ed una decina di pentiti, sarebbe stata Debora Amato, 34 anni, figlia di Pietro Amato e Rosaria Pagano, la cosiddetta “zia” della camorra dell’area nord. La giovane presunta lady camorra sarebbe stata molto temuta dagli affiliati, gestendo anche il narcotraffico sulla rotta Spagna-Napoli. Nelle prossime ore Debora amato comparirà davanti al gip per l’interrogatorio. Anche lei risulta tra i 53 arrestati nel corso del blitz di ieri eseguito dalla DIA.

Il nuovo corso degli Amato-Pagano era scandito da una vita di lusso esibita sui social. ‌Soldi sporchi che non venivano solo dalla droga, business storico degli Scissionisti che sarebbe stato esteso fino a Dubai, ma anche dalle estorsioni. Racket all’edilizia, aste immobiliari, fino all’imposizione dei gadget natalizi. Un cosca che puntava anche al coinvolgimento dei minori nelle estorsioni, un “addestramento alla durezza” l’ha definito il procuratore Gratteri. Una scuola del racket, un codice di comportamento preciso per i ragazzini: “quando entrate nei negozi – spiegavano gli adulti – vestitevi da ragazzi per bene, dite buongiorno e aspettate il turno prima di chiedere i soldi”.