Si chiama «La Matta Pizzeria»: l’ultimo progetto legato alla Scugnizzeria di Melito. O meglio l’ultimo sogno: del resto “facile sognare” è il programma grazie al quale sarà realizzato. Dopo Milano e Roma, l’azienda Facile Ristrutturare in collaborazione con la Onlus Every Child Is My Child ha deciso infatti investire 100mila euro per la riqualificazione di due locali all’interno del parco prima casa. In quei Locali – utilizzati precedentemente come deposito di cannabis – nascerà un laboratorio in cui giovani con disabilità mentale avranno modo di imparare l’antico mestiere di pizzaiolo. Un ritorno a casa per il co-fondatore dell’azienda, Giovanni Amato, nato e cresciuto nella vicina Scampia. Coinvolti nel progetto anche il cantautore Lucariello – che ha messo in collegamento Rosario Esposito La Rossa e Facile Ristrutturare – e l’artista Jorit che realizzerà una sua opera sulla parete principale della pizzeria.