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Melito, custode del cimitero aggredito da uomo in fuga: corsa in ospedale

Tentato omicidio questa mattina al cimitero di Melito. In circostanze ancora da chiarire un utente avrebbe aggredito il custode della struttura con un corpo contudente.  Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118. I sanitari hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano. Sul posto i militari della Compagnia di Marano per i rilievi del caso.

Da una prima ricostruzione sembra che vittima – 56 anni, incensurato – e il suo aggressore si conoscessero. Quest’ultimo, poco dopo l’orario di apertura, avrebbe colpito il custode con un colpo al braccio, per poi rincorrerlo e colpirlo alla testa.

Non sono al momento note le condizioni del ferito. L’aggressore invece si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Su disposizione della sindaca Dominique Pellecchia, il cimitero resterà interdetto al pubblico per tutto il giorno per consentire lo svolgimento delle attività di indagine.

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