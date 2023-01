Momenti di tensione si sono vissuti al Municipio di Melito. Un gruppo nutrito di donne ha assaltato gli uffici di assistenza sociale in seguito alla mancata ammissione della domanda per richiedere il bonus spesa messo a disposizione dal Comune, nell’ambito del piano straordinario di aiuti.

Melito, escluse dal bonus spesa assediano il Municipio

Come anticipa Il Mattino, le richiedenti hanno chiesto agli impiegati come mai il beneficio non fosse stato loro riconosciuto, ma quando questi hanno provato a spiegare che il motivo della loro esclusione riguardava la mancanza di fondi, le donne sono andate su tutte le furie. Urla, spintoni e perfino oggetti che volavano nell’ufficio. Alcuni dipendenti hanno allertato i Carabinieri che, nel giro di pochi minuti, si sono precipitati sul posto.

Nonostante l’intervento dei militari dell’Arma, le manifestanti hanno raggiunto i corridoi e chiesto di incontrare il sindaco Luciano Mottola e l’assessore competente. Poco dopo è apparso il primo cittadino che ha incontrato le cittadine, assieme all’assessore Stefano D’Alterio. Un lungo colloquio, quello di ieri, che però ha alimentato ulteriormente la protesta di chi non ha ricevuto il bonus. Il sindaco, intanto, ha rassicurato le manifestanti che non appena il Comune riceverà aiuti finanziari, si scalerà la graduatoria che resterà aperta.