MELITO. Si è tenuto questa mattina il secondo memorial “Fabio Cicala”, il giovane calciatore melitese capitano della squadra locale deceduto a causa di un male incurabile: “Diamo un calcio al Cancro” il titolo dell’iniziativa che si è tenuta nello Stadio Mimmo Marrone di Melito.

Memorial per Fabio Cicala a Melito

L’evento, che sostiene la raccolta fondi in favore dell’AIRC,

quest’anno ha visto la partecipazione degli youtuber “Fius Gamer”, ex Calciatori di Seri A e del Calcio Napoli e personaggi dello spettacolo. I cittadini hanno partecipato non solo alla manifestazione ma dato il loro contributo alla ricerca scientifica. La ricerca, infatti, ha permesso un balzo in avanti nella produzione di cure sempre più efficaci.

L’evento è partito con incontri di Basket e Volley, grazie al contributo delle associazione “Appia Melito” e “Volley

Melito”. Successivamente le rappresentative di

Calcio delle Scuole “Sibilla Aleramo” e della “Marino Guarano”

che si sono sfidate. Testimonial dell’evento le attrici Pina Di Gennaro (l’Amica geniale) melitese purosangue e Maddalena Stornaiuolo (Mare Fuori) melitese d’adozione. A chiudere una partita giocata dalle vecchie glorie del Napoli e i compagni di squadra di Fabio.