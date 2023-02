Melito. Evento per chiudere le festività carnevalesche, nella giornata di sabato 25 febbraio, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luciano Mottola. Appuntamento da non perdere per tutte le bambine ed i bambini domani in villa comunale Rosario Mauriello. Su proposta dell’assessore agli Eventi Angela Paglionico domani si terrà ‘Melito in Maschera’ nell’ambito delle iniziative finanziate dalla Città Metropolitana. Un evento organizzato in collaborazione con Sport & Fun che prenderà il via alle ore 10 e si concluderà alle 18 (con breve pausa dalle 13 alle 15).

Melito. “Bye bye Carnevale”: festa in maschera in villa comunale

Diverse le iniziative soprattutto per i bambini. Nella struttura di via Lavinaio ci sarà manipolazione di palloncini, maxi coriandolata e stelle filanti, giochi di squadra, spettacolo di bolle, giochi gonfiabili. E ancora, da non perdere: dalle ore 12 spettacolo di magia; alle ore 16,30 giocoliere sputafuoco. “Bambine e bambini, – dice il primo cittadino Mottola – vi aspettiamo numerosi e se possibile in maschera ed abiti carnevaleschi.”