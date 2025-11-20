Melito, aree pubbliche trasformate in canile abusivo: scatta il sequestro nella 219

Ennesima operazione nel rione 219 di Melito contro le occupazioni abusive di suolo pubblico. Questa volta gli agenti del Comando di Polizia Municipale sono intervenuti in via Atene, traversa di via Lussemburgo, per sequestrare due aree convertite abusivamente in box per cani e un’altra area in orto agricolo con tanto di recinzioni in metallo. I caschi bianchi hanno riscontrato la presenza di un pitbull, un pastore tedesco e un meticcio di grossa taglia. Gli animali, dotati di microchip, erano chiusi all’interno dei recinti.

I vigili hanno proceduto all’identificazione dei proprietari e hanno disposto l’immediata liberazione dei box ai fini del sequestro e della restituzione degli spazi al demanio pubblico. Contemporaneamente è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria della Procura di Napoli Nord. I veterinari dell’Asl hanno anche accertato lo stato di salute dei cani . L’intervento della Municipale è scattato questa mattina dopo che alcuni residenti del rione 219 si sono presentati al Comando per denunciare i miasmi e le condizioni di degrado in cui versava il “canile” abusivo.