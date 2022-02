Mehmet Günsür è un attore e modello di origini turche. E’ uno dei protagonisti della serie tv Lea – Un nuovo giorno, in onda su Rai1 ogni martedì. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale di Mehmet.

Mehmet Gunsur: chi è, età, film, carriera

Mehmet Gunsur è nato a Istanbul l’8 maggio 1975, sotto il segno del Toro. Ha 47 anni e ha frequentato il liceo italiano nella sua città, conseguendo il diploma. Successivamente, si iscrive alla facoltà di comunicazione dell’Università di Marmara.

Prima di iniziare la carriera come modello, svolge anche la professione di barista. Nel 1997, viene scelto dal regista turco Ferzan Özpetek per la parte di Mehmet nel film Il bagno turco, dove recita accanto ad Alessandro Gassmann. Per questo ruolo, Günsür vince il premio come Miglior Nuovo Attore all’Ankara International Film Festival e grazie a questa interpretazione aiuta ad abbattere qualche tabù sull’omosessualità in Turchia.

Partecipa a vari film tv e film per il cinema in Turchia e in Italia. Nel 2005 prende parte alla grande produzione di Istanbul Tales, opera filmica diretta da vari registi turchi. Sempre in Italia, partecipa al film tv biblico Gli Amici di Gesù, dove appare per tre episodi. Nel 2010, appare nell’ultima scena del film Matrimoni e altri disastri, accanto a Margherita Buy.

Nel 2021, è uno dei componenti del cast della seconda stagione della serie La Compagnia del Cigno.

Mehmet Gunsur: Lea – Un nuovo giorno

Attualmente, è tra i protagonisti della nuova fiction in onda su Rai1 Lea – Un nuovo giorno, dove interpreta un musicista, recitando insieme ad Anna Valle e Giorgio Pasotti.

Mehmet Gunsur: vita privata, moglie, figli

Mehmet è sposato con Katerina Mongio, anche lei nel mondo dello spettacolo: è infatti un’affermata regista e si occupa prevalentemente di documentari. I due si sono conosciuti in Puglia, a Lecce, all’inizio del 2006; l’attore ricorda quel momento con queste parole: “Lei è una regista, doveva girare una commedia romantica e sostenni il provino per il ruolo di protagonista. È finita che ci siamo innamorati e il film non lo abbiamo più girato”.

Dalla loro unione, sono nati tre figli: Ali, Maya e Cloe, rispettivamente di quindici, dodici e nove anni. Mehmet vive con la propria famiglia tra Roma e la Puglia.

Mehmet Gunsur: Instagram

L’attore turco ha un suo profilo Instagram, seguito da oltre 920mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.