I Meduza sono un gruppo musicale italiano di fama internazionale, ospiti al Festival di Sanremo 2022. I componenti sono i tre produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale.

Vediamo nel dettaglio informazioni in merito alla vita privata e professionale del trio.

Meduza: chi sono, età, biografia, brani

Il trio Meduza è composto dai tre produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Il primo ha 29 anni, il secondo 36 anni mentre non è nota l’età del terzo componente del gruppo.

Simone Giani e Luca de Gregorio si sono diplomati al conservatorio di Milano in organo e musica elettronica. Mattia Vitale invece nasce come dj resident house: si è esibito in diversi locali a Milano e dintorni.

Terminati gli studi, Luca ha iniziato la carriera da musicista lavorando in studio mentre Simone è diventato un insegnante di musica. I tre diventano inizialmente amici, legati dalla passione per la musica: successivamente, decidono di intraprendere un progetto musicale, incentrato sulla rivisitazione di tracce di altri artisti in chiave dance.

Nel 2014, Mattia e Simone decidono di iniziare a produrre musica propria e l’anno seguente entra a far parte del gruppo anche Luca. Nel 2018 iniziano a lavorare a Londra per la Universal UK.

Il progetto prende vita ufficialmente nel 2019. Il nome Meduza viene scelto dal trio per il fascino nei confronti di Medusa, figura mitologica dell’antica Grecia e per rispecchiare la loro italianità con il marchio Versace.

Nel 2019 hanno pubblicato il singolo Piece of Your Heart, in collaborazione con il duo di produttori inglesi Goodboys. Il singolo ha raggiunto la seconda posizione della UK Singles Chart e il 20 novembre 2019 è stato nominato ai Grammy Awards nella categoria “Miglior registrazione dance”.

Nel 2019 hanno pubblicato la canzone Lose Control e nel 2020 Born to Love. Il 30 ottobre seguente, è uscito il nuovo singolo Paradise.

Il 22 marzo 2021 si esibiscono live nel noto show televisivo americano The EllenDegeneres Show: è la prima volta che artisti italiani calcano questo prestigioso palco.

Il 14 maggio 2021 pubblicano il quinto singolo del progetto: Headrush, seguito il 29 ottobre dal sesto singolo realizzato con Hozier, Tell It to My Heart.

I Meduza sono, secondo Forbes, gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020.

Meduza: Sanremo

Il trio è tra i superospiti annunciati al prossimo Festival di Sanremo 2022, condotto da Amadeus: il gruppo musicale porterà sul palco dell’Ariston i propri brani, promettendo di sorprendere il pubblico da casa e in studio.

Meduza: Instagram

Il trio ha un proprio account Instagram seguito da quasi 200mila followers: vengono pubblicati post inerenti prettamente alla carriera professionale del gruppo musicale.