Barbara D’Urso sarà fuori da Mediaset. Sarebbe questa l’ultima bomba di gossip lanciata da Dagospia. Per l’azienda non ci sarebbero più i presupposti per continuare con la D’Urso. Il suo contratto, infatti, scadrà a dicembre 2022 e a quanto pare non ci sarà nessun rinnovo.

Barbara D’Urso fuori da Mediaset, i motivi

La lunga storia tra la nota conduttrice e la rete Mediaset sembra essere davvero finita. Ma quali sono i motivi che hanno spinto l’azienda a fare fuori Barbara D’Urso? Secondo il noto sito di gossip, alla base di questa separazione ci sarebbe un’insoddisfazione generale per La Pupa e il Secchione Show: non solo per i gli ascolti bassi ma anche e soprattutto la realizzazione del programma.

Secondo Dagospia alla D’Urso verrà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5, con il programma che da inizio maggio verrà trasferito nei locali dove vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24. Quale sarà il futuro della D’Urso?