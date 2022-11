Il comitato promotore del Circolo ANPI dell’Area giuglianese unitamente agli aderenti e simpatizzanti sul territorio, si uniranno domenica 6 novembre p.v. alla manifestazione promossa dal Sindaco Dott. Nicola Pirozzi, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale di Giugliano per il riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica della Medaglia d’argento al merito civile alla Città di Giugliano per la strage nazifascita di Piazza Annunziata del 30 settembre 1943.

Questo prestigioso riconoscimento, anche se con molti anni di ritardo, pone fine a una errata e incompleta narrazione dei terribili fatti di quei giorni che tendeva a giustificare un inesistente diritto di rappresaglia da parte degli occupanti nazifascisti come risposta a un atto di ostilità nei confronti di un soldato che faceva parte di un esercito di occupazione che stava depredando, deportando e uccidendo senza processo, militari inquadrati nel legittimo governo e civili inermi. Il riconoscimento della Medaglia al Merito Civile restituisce alla città di Giugliano dignità e giustizia e rende onore ai 13 martiri rastrellati e trucidati quel 30 settembre 43, oltre che a quelle altre decine di vittime della ferocia di un esercito d’occupazione in Giugliano e in tutto il territorio circostante che fu anche la una delle scintille delle gloriose “Quattro giornate” di Napoli; prima città in Europa a liberarsi dai criminali nazifascisti.

Il circolo dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – sezione dell’area giuglianese intende recuperare la memoria storica degli eventi legati all’occupazione nazista dei comuni del nostro territorio affinchè la memoria di quegli eventi serva ad alzare l’attenzione in difesa dello Stato Democratico sotto attacco dal rifiorire dei nazionalismi in gran parte del l’Europa e della nostra Carta Costituzionale nata dalla Resistenza. Invitiamo la Cittadinanza tutta a presenziare alla cerimonia di apposizione della Medaglia d’Argento al Merito Civile al gonfalone del Comune di Giugliano in Campania alle ore 10.30 di Domenica 6 Novembre in Piazza Municipio di fronte al monumento mai caduti.

Eduardo Pizzo, Avv. Andrea Faiello – Comitato promotore Circolo ANPI Area giuglianese