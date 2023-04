MD cerca cassieri, addetti alle vendite e altro personale per 38 nuovi punti vendita

MD è alla ricerca di nuovo personale per l’apertura di nuovi punti vendita nel corso dell’anno 2023. La nota catena di discount prevede l’avvio di 38 nuovi centri commerciali su tutto il territorio nazionale.

MD cerca personale per 38 nuovi punti vendita: come candidarsi

A dare la notizia è la stessa azienda, tramite un recente comunicato in cui illustra i risultati conseguiti nel 2022 e i programmi di sviluppo del Gruppo per il nuovo anno. Tra i dati di maggior rilevanza, riferiti all’anno appena concluso, spiccano la crescita dei ricavi di 11 punti percentuali (con il superamento degli oltre 3 miliardi di euro di fatturato) e la realizzazione di 1350 assunzioni nei discount MD.

Il piano delle nuove aperture annunciato per il 2023 potrà dunque portate numerose assunzioni nei supermercati MD sul territorio nazionale. Nei nuovi negozi MD potranno trovare lavoro le diverse figure professionali che l’azienda impiega generalmente all’interno dei propri punti vendita. Tra i profili più cercati da MD per lavorare nei discount vi sono, ad esempio, addetti vendita, cassieri, store manager e allievi store manager, responsabili e assistenti di punto vendita.

Come candidarsi

Gli interessati alle nuove assunzioni MD possono visitare la pagina dedicata alla ricerca del personale (Lavora con noi) presente sul sito web della società. Da qui è possibile conoscere le attuali posizioni aperte nei supermercati del Gruppo e candidarsi, compilando l’apposito form online per l’invio del cv. La stessa sezione verrà progressivamente aggiornata con le ulteriori selezioni che l’azienda attiverà in occasione delle nuove aperture annunciate per il 2023.

Per tutte le altre offerte di lavoro e casting visita la nostra pagina.