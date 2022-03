McDonald’s cerca nuovi dipendenti. Maxi piano di assunzioni della nota catena americana di fast food, che sta cercando 105 nuovi lavoratori da inserire nei ristoranti di Napoli e provincia.

“Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti”, si legge in una nota del colosso americano della ristorazione.

McDonald’s, le posizioni aperte

Questo il prospetto delle nuove assunzioni: 36 posti a Napoli centro, 25 a Pompei, 2 a Villaricca, 4 a Casoria, 1 a Pomigliano D’Arco, 3 a Melito di Napoli, 1 ad Afragola, 6 a Quarto, 2 a Giugliano, 25 a Torre Annunziata.

McDonald’s, come candidarsi

Per inviare la candidatura basta visitare il sito ufficiale McDonald’s.it, e compilare il questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV. I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s.