McDonald’s assume, 5000 nuovi posti di lavoro: come candidarsi

Il colosso americano McDonald’s ha lanciato una nuova maxi campagna di recrtuiting che porterà solo in Italia oltre 5000 assunzioni nel 2023. La catena di ristoranti di fast food sta portando avanti un importante piano di crescita sul territorio nazionale e intende inserire nuove risorse entro l’anno. Gli inserimenti riguarderanno sia i ristoranti già operativi che le nuove aperture.

McDonald’s assume, 5000 nuovi posti di lavoro

A lanciare la notizia è stata l’azienda stessa, tramite un nuovo spot pubblicitario che annuncia ufficialmente la campagna di assunzioni McDonald’s 2023. Si tratta di un piano di reclutamento che rientra nel generale programma di sviluppo e potenziamento della rete di vendita che il gruppo sta portando avanti a livello nazionale. Quest’ultimo prevede sia il rinnovamento di diversi ristoranti già aperti sul territorio nazionale che l’avvio di nuovi fast food.

Le figure ricercate

L’azienda ricerca personale da inserire nei ristoranti, dunque principalmente addetti alla ristorazione – crew. Questa posizione prevede lo svolgimento di mansioni di sala e di cucina. Gli operatori selezionati si occuperanno, pertanto, di accogliere e aiutare i clienti nella scelta di panini e menu, e di preparare i cibi e le bibite da consegnare agli acquirenti.

Le opportunità di impiego non mancano anche per responsabili da impiegare per la gestione dei punti vendita. Generalmente, i contratti di lavoro nei fast food McDonald’s prevedono l’inserimento con orario part time. Circa il 90% dei lavoratori McDonald’s è impiegato con contratto stabile e sono previste reali possibilità di carriera per i dipendenti. Molte risorse assunte dall’azienda, infatti, riescono a raggiungere la posizione di Direttore del punto vendita nell’arco di 3 anni.

Gli interessati alle prossime assunzioni McDonald’s possono visitare la sezione dedicata alle carriere (Lavora con noi) presente sul sito web aziendale. Da qui è possibile prendere visione delle attuali posizioni aperte nei fast food McDonald’s e candidarsi, compilando l’apposito form online per l’inoltro del cv.