Conferenza di vigilia di Napoli-Genoa per Mazzarri, tante le tematiche affrontate dall’allenatore toscano dal rientro di Osimhen, all’utilizzo Zielinski, fino alla doppia proiezione per le sfide con Genoa e Barcellona.

Il punto su Osimhen

Avendo tutta la rosa a disposizione siamo più fiduciosi e si può tentare di arrivare più in alto possibile senza fare tabelle. Sette punti sono relativamente tanti ma molte squadre che ci precedono devono venire a Napoli. Osimhen rientra, oggi gli parlerò, l’ho sentito anche durante la Coppa. Gli parlerò e capirò se domani sarà disponibile per fare qualcosa, anche panchina. Ma arriverà all’allenamento del pomeriggio e gli devo parlare per capire come sta, Osimhen è in dubbio perché l’ultima volta era spappolato, scusate il termine crudo. Sono tre giorni che fa viaggi in aereo per il mondo”

Quanto vedremo ancora in campo Zielinski?

Nello spogliatoio non è cambiato nulla, dovrò capire io quando lui c’è con la testa visto che pare abbia già firmato (con l’Inter, ndr). Valuterò di volta in volta se e come ci servirà