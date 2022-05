Un premio a nome di tutta la città per il grande risultato raggiunto. Società, staff e squadra del Giugliano Calcio, ieri pomeriggio sono stati premiati nell’aula consiliare di Corso Campano per la promozione in Serie C che ha riportato gioia ed entusiasmo. Il sindaco Nicola Pirozzi, la giunta e il presidente del consiglio comunale Adriano Castaldo hanno voluto così omaggiare la famiglia Mazzamauro, vincente nel suo primo anno giuglianese, e tutti i protagonisti, guidati da mister Ferraro e capitano Ciro Poziello, della splendida stagione.

Giugliano in Serie C ed il nodo dei lavori allo stadio De Cristofaro

Intanto però si lavora già per il futuro e si prova a stringere i tempi per i lavori allo stadio, necessari per le gare di Lega Pro. Il primo cittadino fa sapere che probabilmente solo alcune gare si giocheranno in un’altra città: “Il problema principale sono i riflettori ma abbiamo trovato la soluzione e annunceremo il progetto subito dopo l’approvazione del bilancio comunale nelle prossime settimane”. Il presidente Alfonso Mazzamauro, poi, ieri sera è stato ospite della nostra trasmissione Cuore Gialloblu. Il patron gialloblu ha raccontato i vari passaggi che hanno portato alla vittoria del campionato, a partire dal suo primo approccio con la città: Clicca qui per rivedere la puntata.

Unica nota dolente restano gli interventi allo stadio per la Lega Pro. Probabilmente, quindi, le prime gare si giocheranno ad Avellino. Sembrano escluse al momento le ipotesi Castellammare di Stabia (comune commissariato) e Pagani (campo in erba naturale e possibile rischio infortuni per giocatori abituati ora sul sintetico). Intanto, mentre si pensa al futuro, la stagione non è finita perché la squadra, dopo la vittoria col Cerignola, sarà impegnata domenica a Vallo della Lucania contro la Gelbison per lo poule scudetto.

