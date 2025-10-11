Blitz dei Carabinieri nella notte tra venerdì e sabato a Casapulla. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato quattro persone e sequestrato più di 1,2 chilogrammi di droga tra cocaina, crack e hashish, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento.

Maxi operazione antidroga a Casapulla: 4 arresti e oltre un chilo di stupefacenti sequestrati

L’operazione, scattata intorno alle 23 in via Nazionale Appia, ha preso il via dopo una serie di appostamenti nei pressi di una nota discoteca e di un appartamento ritenuto base dello spaccio.

I Carabinieri hanno sorpreso un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre prelevava dosi di crack e cocaina da una buca postale per poi nasconderle in auto. Fermato insieme a un complice di 33 anni, è stato trovato in possesso di droga e denaro contante.

La successiva perquisizione dell’abitazione collegata ai due ha portato alla scoperta di un vero e proprio laboratorio dello spaccio: sul posto una coppia, un 45enne e una 35enne, sorpresa tra bilancini, bustine, nastro adesivo, bicarbonato e quasi un chilo di cocaina.

Complessivamente sequestrati 728 grammi di cocaina, 50 di crack e 80 di hashish, oltre a 570 euro in contanti. Tutti e quattro gli arrestati sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati condotti nelle carceri di Santa Maria Capua Vetere e Pozzuoli.