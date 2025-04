Sgominati due clan di camorra. Scattata all’alba un’importante operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, contro la criminalità organizzata nel quartiere Pianura.

Maxi operazione all’alba: dodici arresti a Pianura, sgominati due clan di camorra

Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di dodici persone, tutte gravemente indiziate, a vario titolo, di reati gravissimi: associazione di stampo mafioso, omicidio, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico di stupefacenti e detenzione illegale di armi da fuoco.

L’operazione colpisce duramente due sodalizi criminali storicamente radicati nella zona ovest di Napoli, da anni in lotta per il controllo del territorio. Le indagini, condotte con metodi tradizionali e supportate da intercettazioni, hanno permesso di ricostruire una fitta rete di attività illecite che andava dal racket delle estorsioni al narcotraffico, passando per episodi di violenza armata.