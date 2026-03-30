Clan dei Casalesi, maxi operazione dei carabinieri: oltre 150 militari in azione all’alba

Un nuovo duro colpo al clan dei Casalesi è stato messo a segno all’alba di oggi dai Carabinieri, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Nel mirino degli investigatori numerosi indagati, coinvolti in un sistema criminale articolato e radicato sul territorio.

Le accuse: mafia, estorsioni e traffico di droga

I reati contestati, a vario titolo, comprendono associazione mafiosa, concorso esterno, estorsione e usura. Tra le accuse anche riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e intestazione fittizia di beni.

Contestati inoltre detenzione e porto di armi, illecita concorrenza con violenze e minacce e traffico di sostanze stupefacenti.

Imponente dispiegamento di forze

All’operazione hanno preso parte oltre 150 militari del comando provinciale di Caserta, del Ros e delle Squadre Sos del 10° Reggimento Carabinieri Campania, con il supporto di unità cinofile specializzate nella ricerca di droga e armi.

Conferenza stampa in Procura

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista alle ore 10.30 presso la Procura di Napoli.

All’incontro parteciperanno il procuratore capo Nicola Gratteri, il comandante provinciale dei Carabinieri di Caserta Manuel Scarso, il vice comandante del Ros Paolo Vincenzoni e il comandante del reparto operativo Melissa Sipala.