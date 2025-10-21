Paura nella zona orientale di Napoli, dove nella tarda serata di ieri, lunedì 20 ottobre, un violento incendio ha avvolto un capannone in via Principe di Napoli, a ridosso di via Argine, nel quartiere Ponticelli. Le fiamme hanno interessato una struttura conosciuta come “Martinelli”, probabilmente adibita a officina meccanica e deposito di ricambi auto.

Maxi incendio nella notte a Ponticelli: fiamme altissime e nube di fumo

Le fiamme, alte oltre dieci metri, hanno generato una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, insieme a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Dal rogo si sono uditi numerosi scoppi, che hanno alimentato la paura tra i residenti: molti sono scesi in strada per verificare la situazione.

In via precauzionale, il Comune di Napoli ha invitato la cittadinanza ad adottare misure cautelative: “Chiudere immediatamente tutte le finestre e le porte per limitare l’esposizione al fumo e ai potenziali inquinanti derivanti dall’incendio – si legge nella nota –.

La raccomandazione è particolarmente urgente per gli abitanti di Ponticelli e delle aree limitrofe, ma si estende, in via precauzionale, all’intera città, soprattutto in presenza di odore di fumo”. Sono in corso accertamenti da parte degli enti competenti per verificare la qualità dell’aria e chiarire le cause del rogo. Nessun ferito è stato segnalato, ma i danni alla struttura risultano ingenti.