Un maxi incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 agosto, all’interno dei locali della nota tipografia “Russo Group” a Volla, nel napoletano. Le fiamme si sono rapidamente estese distruggendo parte della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con non poca difficoltà sono riusciti a domare il rogo.

Maxi incendio distrugge nota tipografia nel napoletano, nube nera invade la zona

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate a causa di un corto circuito mentre i dipendenti erano in pausa pranzo. L’incendio ha causato una grossa nube nera che in poco tempo reso irrespirabile l’area della zona.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco per i rilievi del caso e avviare le indagini. Al momento non si esclude nessuna pista, viene ritenuta verosimile l’ipotesi accidentale. Fortunatamente non si sono registrati feriti. I dipendenti che si trovavano al lavoro sono riusciti tutti a uscire dall’edificio evitando le fiamme.